Korana virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte sürüyor

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından dezenfekte çalışmaları gece gündüz sürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Korona virüs ile mücadele kapsamında gece gündüz 24 saat esasına göre kent genelinde yoğun bir şekilde dezenfekte çalışmaları sürüyor. Ekipleri başta, ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokakları ilaçlama çalışmaları devam ederken, dezenfekte çalışmalarının artan bir tempoyla sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA