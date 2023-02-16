Koray Gunter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koray Gunter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Koray Gunter kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Koray Gunter ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Koray Gunter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koray Gunter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Koray Gunter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Koray Gunter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Koray Gunter 16 Ağu 1994 tarihinde Höxter şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Almanya,Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Koray Gunter Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EMG Mundial yapmaktadır. Koray Gunter, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sampdoria futbol takımında oynamaktadır. Sampdoria takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Koray Gunter'nin Sampdoria ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Koray Gunter Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/korayguenter28

http://www.instagram.com/korayguenter28

Koray Gunterboyu ve yaşı kaç

Koray Gunter Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Koray Gunter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Koray Gunter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Koray Gunter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Brakel Alt.

1 Temmuz 2008 yılında Dortmund Alt.

1 Temmuz 2009 yılında B. Dortmund U17

1 Temmuz 2011 yılında B. Dortmund U19

1 Temmuz 2012 yılında Dortmund

29 Ocak 2014 yılında Galatasaray

12 Temmuz 2018 yılında Genoa

19 Temmuz 2019 yılında Hellas Verona

31 Ağu 2020 yılında Genoa

2 Eylül 2020 yılında Hellas Verona

31 Ocak 2023 yılında Sampdoria

30 Haziran 2023 yılında Hellas Verona

Koray Gunter kimdir

Koray Gunter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Koray Gunter şuan Sampdoria takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SV Höxter (2001-2006)

Koray Gunter Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Almanya U20 takımında 4 numaralı formasıyla 6 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U17 takımında 4 numaralı formasıyla 4 Eylül 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Koray Gunter nereli

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