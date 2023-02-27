Koray Ozcan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koray Ozcan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Koray Ozcan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Koray Ozcan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Koray Ozcan 1 Şubat 1995 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Koray Ozcan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GCTM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC UNA Strassen futbol takımında oynamaktadır. FC UNA Strassen takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Koray Ozcan'nin FC UNA Strassen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Koray Ozcan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Koray Ozcan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Koray Ozcan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Koray Ozcan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında US Sarre-Union

31 Temmuz 2017 yılında US Mondorf

1 Temmuz 2021 yılında FC UNA Strassen

Koray Ozcan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Koray Ozcan şuan FC UNA Strassen takımında oynamakta ve 67 numaralı formayı giymektedir.

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