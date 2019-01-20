Koray Şener’in anısına Yalova’da park açıldı

Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'in adının yaşatılacağı Koray Şener Barış, Dostluk ve Kardeşlik Parkı, Yalova'da açıldı. Parkın açılışını Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, teknik direktör Ersun Yanal, Volkan Demirel, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve Koray Şener'in ailesi yaptı. Açılışta Fenerbahçe taraftarlarının yoğun ilgisi nedeniyle izdiham yaşandı.

Yalova Belediyesi'nin girişimleriyle Adnan Menderes Mahallesi'nde oluşturulan parkın açılışına Yalova Valisi Muammer Erol, Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, vatandaşlar ve taraftarlar katıldı.

Burada konuşan Ali Koç, "O gün cenaze töreninden İstanbul'a dönerken Vefa başkan beni aradı ve bu fikri bize iletti. Koray'ın adını bu parkta yaşatmak istediğini belirtti. Biz de çok iyi bir fikir olduğunu belirttik. Kendisine teşekkür ediyorum. Hem bugün bu fikri ortaya attığı için, hem de bu parkın düzenlenmesinde başta Vefa başkan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Koray kardeşimiz özel bir insandı. Atatürk sevgisi, Fenerbahçe sevgisi, kardeşliği, insanlığı, kitaplara olan aşkıyla her zaman kalbimizde yaşatacağımız ve unutmayacağımız genç bir arkadaşımızdı. Genç yaşında bizlere veda etti. Sadece o değil, burada sayın belediye başkanımız da genç yaşta oğlu Özgür'ü kaybetti. Bazen acılar insanları birleştirirler. Burada bir başka ailemiz daha var. Berkay kardeşimizin ailesi, Sinop Üniversitesi'nde okurken hava değişikliği, dinlenmek üzere, stres atmak üzere İstanbul'a geldiği anda Beşiktaş Vodafone Stadı'nda terör saldırısı sonrasında tesadüfen oradan geçmekte iken hayatını kaybetti. Bu güzel pırıl pırıl arkadaşlarımız, Fenerbahçe aşkıyla yanıp tutuşan gençler olarak herkese örnek olacak değerlere sahip. Bu arkadaşlarımızı burada hepimiz rahmetle anıyoruz" dedi.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ise "Fenerbahçe taraftarlarının Şener'in kalp krizi geçirmesinin ardından stadyumu terk etmeleri Türk spor tarihinin en önemli sosyal mesajlarından biridir. Spor; dostluk, barış ve kardeşliktir. Bunu en iyi bilen biriyim. Bu parkı da o düşünceyle sadece Yalova'ya değil bütün Türkiye'ye örnek olması için açtık" diye konuştu.

Konuşmalarına ardından parkın açılışı gerçekleşti. Başkan Ali Koç ve başkan Vefa Salman, Koray Şener'in fotoğrafı ve adının yer aldığı parkın büstünü Şener'in ailesiyle açtı.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Açıklamalar

- Detaylar

- Açılış töreni

DHA