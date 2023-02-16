Korbinian Burger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Korbinian Burger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Korbinian Burger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Korbinian Burger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Korbinian Burger 27 Nisan 1995 tarihinde Cham şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Korbinian Burger Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO Profil GmbH yapmaktadır. Korbinian Burger, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Erzgebirge Aue futbol takımında oynamaktadır. Erzgebirge Aue takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Korbinian Burger'nin Erzgebirge Aue ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Korbinian Burger Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/korbi5/?hl=de

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Korbinian Burger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Korbinian Burger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Korbinian Burger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Korbinian Burger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında TSV 1860 U17

1 Temmuz 2012 yılında TSV 1860 U19

1 Temmuz 2014 yılında 1860 München II

1 Temmuz 2015 yılında FC Bayern II

18 Temmuz 2017 yılında Gr. Fürth II

16 Temmuz 2018 yılında Sonnenhof-Gr.

15 Temmuz 2020 yılında 1.FC Magdeburg

1 Temmuz 2022 yılında Aue

Korbinian Burger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Korbinian Burger şuan Erzgebirge Aue takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Chammünster, ASV Cham (-2010), TSV 1860 München (2010-2014)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.