Korcan Karar kimdir, nerelidir kaç yaşındadır? Sözcü TV genel yayın yönetmeni Korcan Karar'ın biyografisi

Çok eski bir televizyoncu olan Korcan Karar Sözcü TV genel yayın yönetmeni olunca internet ortamında Korcan Karar kimdir, nerelidir kaç yaşındadır, ne mezunudur? diye araştırmaya başlandı. İşte Sözcü TV genel yayın yönetmeni Korcan Karar'ın biyografisi

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Korcan Karar kimdir, nerelidir kaç yaşındadır? Sözcü TV genel yayın yönetmeni Korcan Karar'ın biyografisi

Çok tecrübeli ve deneyimli gazeteci ve televizyoncu olan Korcan Karar, yeni kurulan Sözcü Televizyonun genel yayın yönetmeni olması üzerine vatandaşlar Korcan Karar kimdir, nerelidir kaç yaşındadır, ne mezunudur? diye araştırmaya başladılar. İşte Sözcü TV genel yayın yönetmeni Korcan Karar'ın biyografisi

GAZETECİ KORCAN KARAR KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Korcan Karar, 1 Ocak 1962 İzmir doğumludur. Roma Santa Cecilia Konservatuvarı'nda viyolonsel eğitimi sonrası gazeteciliğe başlayan Korcan Karar, 1981'de İtalya ve Roma muhabiri olarak görev almıştır. Korcan Karar 1985 yılında İstanbul'da bir gazetenin haber merkezinde foto muhabiri - muhabir olarak çalışmaya

Korcan Karar kimdir, nerelidir kaç yaşındadır? Sözcü TV genel yayın yönetmeni Korcan Karar'ın biyografisi

Korcan Karar 1993 yılında Show TV'de Turunç Hattı programını sundu. 1994 yılında yine Show TV'de Şok programını sundu. Bosna Belgeseli, Bosna'nın Son 365 Günü ve Ölüm Kampları adlı haber belgesellerini hazırlayıp sundu. atv'de bir mizah programı Şok'u hazırladı. Mart 2001'de atv'de Haber Yayın Koordinatörlüğü görevine getirildi. Temmuz 2005'te atv'de Ana Haber Bülteni'ni "anchorman" olarak sunmaya başladı. Korcan Karar, Burak Akbay'ın sahibi olduğu ve yeni kurduğu Sözcü TV kanalı genel yayın yönetmeni oldu.

Korcan Karar 2008 yılının Ocak ayında Show TV'ye transfer oldu. Ali Kırca ile beraber çalıştı. 9 Eylül 2009'da Berna Özkan'la evlendi.

Ayak parmakları neden kesildi: Usta gazeteci Uğur Dündar, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda Korcan Karar'ın son günlerde sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini ifade etti. Dündar, Korcan Karar'a zamanında müdahalede bulunulduğunu belirtti.

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