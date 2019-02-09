Kore Gazisi Karataş vefat etti
Vefat eden Kore gazisi Hasan Karataş memleketi Çorum'un Sungurlu ilçesinde son yolcuğuna uğurlandı.
Vefat eden Kore gazisi Hasan Karataş memleketi Çorum'un Sungurlu ilçesinde son yolcuğuna uğurlandı.
Sungurlu'ya bağlı Hankozlusu köyüde yaşayan Kore Gazisi Hasan Karataş hayatını kaybetti. Karataş'ın vasiyeti üzerine Hankozlusu köyünde cenaze töreni düzenlendi.
Kore Gazisi Karataş'ın cenazesi ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: İHA
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