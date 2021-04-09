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  3. Körfez Belediyesi İlimtepe’ye bırakılan kimyasal atıkları temizledi

Körfez Belediyesi İlimtepe’ye bırakılan kimyasal atıkları temizledi

İlimtepe bölgesindeki boş alana bırakılan kimyasal atıklar Körfez Belediyesi ekiplerince kaldırılarak İZAYDAŞ'a gönderildi.

Körfez Belediyesi İlimtepe’ye bırakılan kimyasal atıkları temizledi

Çarşamba günü Körfez ilçesinin İlimtepe bölgesine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından dökülen atıklar sonrasında Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve Körfez Belediyesi ekipleri harekete geçti. Boş araziye bırakılan gri renkli atıkla ilgili örnekler alınarak analiz için laboratuara gönderildi. İncelemeler sonrasında da çevre sağlığı açısından riski ortadan kaldırmak için atıklar Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından alandan alınarak bertaraf için İZAYDAŞ'a gönderildi. Yetkililer, konuyla ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyusunda bulunulduğunu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Körfez Belediyesi İlimtepe’ye bırakılan kimyasal atıkları temizledi

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