Körfez Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi

Körfez Belediyesi personeline uygulamalı ilk yardım eğitimi veriliyor.

Körfez Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü bünyesindeki İş Sağlığı ve Güvenliği birimi, çeşitli müdürlüklerde görev yapan belediye personeline yönelik ilk yardım eğitim programlarını sürdürüyor. Eğitimlerde solunum yetmezliği, kanama, kesik, kaza, tıkanma, zehirlenme, hayvan ısırmaları, yaralanma gibi konularda uygulamalı bilgiler veriliyor. Gruplar halinde düzenlenen eğitimlerde son olarak 51 personele uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi. Eğitimini tamamlayan personele "katılım belgesi" takdim edildi. Yetkililer, eğitimlerin birim personellerine yönelik peyderpey devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İHA