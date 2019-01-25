Körfez ülkeleri gösterişli, Avrupa sade ve şık tasarımlı araçları tercih ediyor

Dünyada VIP araç istekleri ülkeden ülkeye değişim gösteriyor. Körfez ülkeleri gösterişli araçları tercih ederken Avrupa ülkeleri ise daha şık ve sade araçları tercih ediyor.

30 yıldır müşterilerinin istekleri doğrultusunda VIP araç tasarımı gerçekleştiren Ertex Otomotiv, yüzde 100 el işçiliği ile lüks tasarımlı araçlar üretmeye devam ediyor. Lüks tasarımlı araçlarda konfor ve teknolojik özellikler en çok istenilen isteklerin başında geliyor. Yılda 400 adet lüks tasarımlı araç üreten firma, ürettiği araçların yarısını Körfez ülkeleri ve Avrupa'ya ihraç ederken kişisel istekleri temel alarak araç üretimlerini gerçekleştiriyor.

"İsteklere göre tasarlanıyor"

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Salih Malkoç, "Müşterilerimize eskiden bir koltuk, bir masa ve televizyon isterken şimdi daha çok tasarıma önem vererek şık ve kullanışlı olan araçlar istiyor. Yeri geldiğinde toplantı yapabilecek, yeri geldiğinde yolculukta dinlenebilecek ve kaliteli vakit geçirebilecek araç isteklerinde bulunuyorlar. Özellikle aileler bebekleri ile daha rahat ilgilenebilecek araç tasarımlarına çok önem veriyor. Araç için özel tasarlanan özel pusetler tamamen anne ve babaların isteklerine göre tasarlanıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA