Körfez ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Suudi Arabistan'da 6 kişi, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 3 kişi daha hayatını kaybederken, vaka sayısı Suudi Arabistan'da 4 bin 934'e, Katar'da 3 bin 231'e, Bahreyn'de 1299'a yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 6 kişinin daha hayatını kaybettiği ve ülkede toplam can kaybının 65'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, son olarak 472 kişide virüse rastlandığı ve toplam vaka sayısının 4 bin 934 olduğu aktarıldı.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da 3 kişinin daha Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdiği kaydedildi. Ülkede böylece koronavirüsten ölenlerin sayısı 25'e ulaştı.

BAE'de daha önce Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 123 olarak açıklanmıştı.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığı ise ülkede Kovid-19'a rastlanan kişi sayısının 252 artarak 3 bin 231'e yükseldiğini duyurdu.

Ayrıca 59 kişinin iyileşmesiyle toplam 334 kişinin sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 212 kişide daha koronavirüs tespit edildiği ve vaka sayısının 1299'a çıktığı aktarıldı.

Kaynak: AA