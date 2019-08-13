Körfez’de bayram coşkusu

KOCAELİ (İHA) – Körfez'de geleneksel hale gelen Kent Bayramlaşması Tütünçiftlik Kültür Merkezinde geniş katılımla düzenlendi.

Körfez Kaymakamlığı, Körfez Belediyesi ve Kent Konseyi'nin birlikte düzenlediği geleneksel Kent Bayramlaşması, Tütünçiftlik Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. İstanbul Valiliği'ne atanan Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve Başkan Yardımcıları, Körfez Emniyet Müdürü Yusuf Aydın, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Esnafı Odası Başkanı Yahya Öztürk, Şoförler Odası Başkanı Ali Karadeniz, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Birlikte yapılan kahvaltı sonrasında söz alan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Bayramı Türkiye'de olduğu gibi tüm Müslümanların sevinç içinde kutlamasını isterdik. Maalesef İslam dünyansın büyük bir bölümünde coşku yerine gözyaşı var. Bu bizim sevincimizi de buruk hale getiriyor" dedi.

Körfez'deki birlik ve beraberliğin önemine de değinen Başkan Söğüt, tüm hemşehrilerinin bayramını kutladığını belirtti. Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar tek tek bayramlaştı. Başkan Söğüt daha sonra Kuzey Mahallesi ve Esentepe Mahallesi'nde muhtarlar ile birlikte incelemelerde bulundu. Yapılması planlanan çalışmalar hakkında da fikir alışverişinde bulundu

Körfez'in geleceğine yön verecek olan stratejik plan çalışmasında da dış paydaş görüşlerine büyük önem verdiklerini söyleyen Söğüt, "Muhtarlarımız mahallenin gözü, kulağı. Bizler için de önemliler. Mahallelerdeki eksiklikleri ve ihtiyaçları bizlere aktarıyor, bizlerde bu doğrultuda çalışmalarımıza yön veriyoruz. Hedefimiz aynı; daha güzel bir Körfez. Bu doğrultuda da bizler üzerimize düşen her adımı atıyoruz. Körfez için muhtarlarımızla, esnafımızla, STK'larımızla, hemşehrilerimizle, üniversitelerimizle çalışarak hedeflerimize emin adımlarla yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA