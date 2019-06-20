Körfez'de el işi sergisi

KOCAELİ (AA) - Körfez Halk Eğitim Müdürlüğünce açılan yıl sonu sergisi sona erdi.

Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde el sanatları, giyim, üretim ve kuyumculuk teknolojisi, sanat ve tasarım, güzellik ve saç bakımı ürünlerinin sergilendiği sergi, 7 gün boyunca vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

Sergi sonunda toplam 549 kursta eğitim gören 7 bin 470 kursiyere belgeleri verildi.

Körfez Halk Eğitim Müdürü Nilüfer Özdemir, sergiye katkı sağlayan kurs hocalarına ve kursiyerlere teşekkür etti. Sergi, toplu fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA