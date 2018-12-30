Körfez’de üst geçitler elden geçirildi

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki üst geçitler için bakım ve onarım çalışması başlattı.

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği üst geçitlerdeki bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. D-100 karayolu üzerindeki üst geçitlerde belirli periyot takvimi içerisinde çalışma gerçekleştirilirken, zarar gören korkuluklar değiştirilip vatandaşların güvenliği sağlanmış oluyor. Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan iki ayrı ekibin ilçe genelindeki üst geçitler için eş zamanlı olarak çalışma yürüttüğünü belirten yetkililer, "Hem görsel anlamda hem de güvenlik bakımından üst geçitlerimizi elden geçiriyoruz. Kısa süre içerisinde de ilçe genelinde başlattığımız bakım ve onarım çalışması tamamlanacak" dedi.

Kaynak: İHA