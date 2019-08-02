Körfez’den Düzce’ye yardım eli uzandı

Körfez Belediyesi, Düzce Akçakoca'da meydan gelen sel felaketinin oluşturduğu yaraları sarmak için Düzce'ye yardım eli uzatarak bölgeye temizlik ve temel ihtiyaç maddeleri gönderdi

Son yılların en büyük sel felaketlerinden birini yaşayan Düzce'de ve özellikle Akçakoca bölgesinde yaralar sarılırken, Körfez Belediyesi de yardım eli uzattı. Bölgede elen çayı ve dereler taşmış, 17 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Körfez Belediyesi adına Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün eşi Hatice Söğüt, yanında bulunan bir heyet ile Düzce'ye gitti, "her zaman yanınızdayız" dedi.

Körfez Belediyesi tarafından bölge halkı için oluşturulan ve içerisinde temizlik malzemeleri ve temel gıda maddelerinin yer aldığı koliler, görevli personel tarafından Düzce'ye götürüldü. Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün eşi Hatice Söğüt, Meclis Üyesi Ayşe Hacet Aşar ile birlikte Akçakoca Belediye Başkanı Mehmet Okan Yanmaz'ın eşi Nurşen Yanmaz ile bir araya geldi. Yaşanan sel felaketinden dolayı yaşadığı üzüntüyü ifade eden Başkan Söğüt'ün eşi Hatice Söğüt, "Yaşanan acılar bizim de acımızdır. Belediye Başkanımız Şener beyin sizlere selamını getirdim. Her zaman yanınızdayız. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın" diye konuştu.

Kaynak: İHA