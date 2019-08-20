Körfez’e 1 altın 2 bronz madalya

KOCAELİ (İHA) – 15 Temmuz Şehitleri anısına Ankara'da düzenlenen Wushu Kung Fu Avrasya Şampiyonası'ndan 1 altın ve iki bronz madalya ile dönen Körfezli sporcular, Başkan Şener Söğüt'ü ziyaret etti.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen ve 11 ülkeden sporcuların katıldığı Wushu Kung Fu Avrasya Şampiyonası'nda başarı elde eden Körfezli sporcuları makamında ağırladı. Şampiyonada altın madalya alan Mehmet Umut Kısmet ile birlikte bronz madalya alan Melih Yıldırım ve Samet Balkan'ı tebrik eden Başkan Şener Söğüt, başarıların devamını beklediğini belirtti.

Milli Takım antrenörü de olan Eren Koç, sıkı bir çalışma sonrasında başarının geldiğini belirterek, Körfezli bir diğer sporcu Mehmet Demirci'nin de Shangay'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceğini belirtti. Başkan Şener Söğüt, genç sporculara başarılar dileyerek, "Biz her zaman sorun ve sporcunun yanındayız. Bu madalyalar ile bizi gururlandırdınız" dedi.

Öte yandan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Esenspor Kulübü'nün yeni sezon öncesi ilk antrenmanına katıldı. Antrenör Kenan Ay ve futbolcularla bir araya gelen Başkan Şener Söğüt'e, Körfez Belediyesi Spor Koordinatörü Selami Tanış ve Körfez Amatör Spor Kulüpler Birliği Başkanı Tarık Gürgen de eşlik etti. Körfez Esentepe Stadı'nda gerçekleştirilen ziyarette Antrenör Kenan Ay'a başarılar dileyen Başkan Şener Söğüt, futbolcularla da antrenman öncesi bir araya geldi.

Her gencin sporla ilgilenmesini hedeflediklerini söyleyen Başkan Söğüt, "Sporun Başkenti diyoruz, buna yakışan çalışmalar sonrasında da başarıyı hedefliyoruz. Spora desteğimiz her zaman oldu, bunu da sürdüreceğiz. Kocaelispor'a tesislerimizi verdik. Antrenman için orayı kullanıyorlar. Bu ilçemiz için de güzel. Kocaelispor'a hep beraber destek çıkacağız. Süper Lig'te bir takımımızın olması bizler ve sizler adına önemli. Sizlerden sonra gelecek gençlerimiz için de önemli. Körfez olarak bu anlamda desteklemiş oluyoruz. Sizlere de başarılar diliyorum. Kazasız, belasız bir dönem geçirmenizi diliyorum. Umarım sezon sonunda da emeklerinizin karşılığını alacaksınız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA