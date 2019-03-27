Körfez’e ‘Akademi Lise’ geliyor

KOCAELİ(İHA) – Akademi Lise'yi Kocaeli'nin tüm ilçelerine yaymaya başlayan Büyükşehir Belediyesi son olarak Körfez şubesi için kolları sıvadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, lise öğrencilerine yönelik ücretsiz hizmet veren Akademi Lise kervanına, Körfez şubesini eklemeye hazırlanıyor. Halen Gebze, İzmit, Gölcük, Derince Karamürsel, Kartepe ve Kandıra'da hizmet veren Akademi Lise şubelerine önümüzdeki dönemde Körfez de dâhil olacak. Körfez Akademi Lise, Güney Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi No 5'de bulunan binada hizmet verecek.

Körfezli gençlerin yararlanacağı ve gelişimine katkı sağlayacağı Körfez Akademi Lisesi, asma kat, 1 ve 2'nci kat ile terastan oluşacak. Selçuklu motifleriyle işlenen dış cephe tamamlanırken bulunduğu caddeye de ayrı bir hava kattı. Gençlere ücretsiz hizmet verecek binanın ayrıca kat tadilatları da başladı. En alt katı Bilgievi olacak olan binanın, ıslak hacimlerde kaba sıva imalatına devam ediliyor. Teras katta ve 2'nci katta alçıpan bölme duvar işlerine başlayan ekipler, klima dış ünitelerine bağlanan bakır boru imalatını tamamladı. Ekipler hummalı çalışmasına asma kat ve 1'inci katın elektrik kablo kanal imalatını yaparak devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, eğitime yönelik en önemli hizmetlerinden biri olan Akademi Lise'nin Körfez şubesini açmak için kolları sıvadı. Körfezli gençler bundan böyle ücretsiz olarak kendi bölgelerinde Akademi Lise'den yararlanma imkânı bulacak.

Körfez Akademi Lise, Adnan Kahveci Caddesi'nde hizmet verecek. 2800 metrekarelik kapalı alana inşa edilen binada eğitim verecek olan Akademi Lise içinde 13 derslik bulunacak. Bunun yanı sıra bina içinde çok amaçlı salon, kulüp sınıfı, kütüphane, pinpon odası, bilgisayar sınıfı, sanat atölyesi hizmet verecek.

Kaynak: İHA