Körfez’i kirleten gemiye kesilen ceza 1 milyon 622 bin TL’ye yükseltildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Singapur bandıralı gemiden denize sızan, soğuk hava nedeniyle donan palm yağı kütlelerini temizleme çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Gemiye kesilen ceza ise 1 milyon 266 bin TL'ye yükseltildi.

Körfez Kirazlıyalı mevkiinde bulunan limanda demirli Singapur bandıralı bir gemiden bulunan ve bilinmeyen bir nedenle denize dökülen palm yağları, kirliliğe neden oldu. Havaların soğuk olması nedeniyle donan yağları temizlemesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Liman Başkanlığı ekipleri ve gemi personeli tarafından çalışma başlatıldı.

Yağlar büyük oranda temizlendi

Kirliliğin önlenmesi adına liman ve sahil çevresinde 50 metrelik koruyucu bariyer çekilerek başlatılan çalışmalarda botlarla denize gezen ekipler, yüzeydeki yağları büyük oranda topladı. Sabah saatlerinde havaların sıcak olması nedeniyle eriyerek liman rıhtımı altında giren yağların tamamen toplanması ile Liman Başkanlığı ekiplerinin temizlik çalışmalarını tamamlaması sonrasında Kocaeli Valiliği tarafından alınacak karar ile çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

Körfez'i kirleten gemiye kesilen ceza 1 milyon 266 bin TL'ye yükseltildi

Kasım ayında Çevre Kanunda yapılan düzenlemeyle ceza miktarlarının arttırılması nedeniyle kirliliğe neden olan Singapur bandıralı gemiye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından kesilen ceza miktarı 1 milyon 2 666 bin TL'ye yükseltildi. Yapılan temizlik çalışmalarının tamamlanması sonrasında temizlik maliyetinin de cezaya eklenmesi sonucu miktarın daha da artacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA