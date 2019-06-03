Körfezliler, “Bayram Panayırı”nda buluştu

Körfez ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen "Bayram Panayırı", vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Körfez Belediyesi, Körfez Ticaret Odası ve Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından bu yıl birincisi düzenlenen "Bayram Panayırı" vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Sadece Körfez değil, Kocaeli'nin çevre ilçelerinden de ilgi gören panayırda yüzde 70'e varan indirimlerin yer aldı. Panayır, çocuklar için düzenlenen eğlenceler ve sürpriz çekilişlerle de renkli görüntülere sahne oldu. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de yardımcıları Faruk Denli ve Osman Yurt ile birlikte sahur vaktine kadar panayır alanında yer aldı.

Panayırdaki ziyareti sırasında konuşan Başkan Şener Söğüt, "Esnafımızın talebi ile odalarımız ile birlikte bu panayırı düzenledik. Görüyorum ki esnaf da vatandaş da memnun. Bundan sonra hangi sıklıkla düzenlenecek buna esnafımız karar verecek. Sizler isteyin, biz gerçekleştirelim. Bu ilçeyi birlikte yöneteceğiz, birlikte güzelleştireceğiz. Çocuklar için düzenlenen eğlenceye katılan Başkan Şener Söğüt, yaptığı açıklamada "Bu yıl ilkini gerçekleştiriyoruz. Saat geç olmasına rağmen bu kalabalığı görünce, iyi ki böyle bir etkinliğe imza atmışız diyorum" dedi.

Kaynak: İHA