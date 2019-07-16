Körfezliler vatan nöbetindeydi

Körfez ilçesinde hain darbe girişiminin yıl dönümünü 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen programla andı.

15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen programa, Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ile STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Tütünçiftlik Kültür Merkezi içerisine kurulan ve Tüpraş 50. Yıl Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan serginin açılışı sonrası, mehteran bölüğünün gösterisi başladı. Mehteran gösterisi sırasında İstanbul'da halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması da canlı olarak alana kurulan dev ekranlarla vatandaşlara izletildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sonrasında Mehteran Bölüğü gösterisine devam etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrasında ilk olarak Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt kürsüye geldi ve meydanı dolduran Körfezlilere seslendi. "Şanlı tarihimiz, vatanı ve özgürlüğü uğruna her türlü zorluk ve hainliğe karşı göğüs geren necip milletimizin kahramanlık destanlarıyla doludur" diyen Başkan Şener Söğüt, "Bu kahramanlık destanlarından biri de 15 Temmuz destanıdır. Bugün ülkemize, milletimize ve egemenliğimize karşı yapılan hain darbe girişimine karşı milletimizin göstermiş olduğu kahramanlıklarla dolu onurlu duruşun üçüncü senesindeyiz" dedi.

Sözlerine devam eden Söğüt, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sokaklara daveti ile milletimizin kahraman polis ve askerlerimizin onurlu karşı duruşu sayesinde hain darbe girişiminden korunduk. İstiklal ve istikbalimize kast etmeye çalışan hain FETÖ'ye, halkımız en güzel cevabı vermiştir. Dün yedi düvele karşı Malazgirt'te, İstanbul'da, Çanakkale'de ve Sakarya da olduğu gibi milletimiz 15 Temmuz gecesi de adeta ölümü korkutarak, tankların altına yatarak, gövdesini siper ederek hainlere geçit vermemiştir. 15 Temmuz da hainlere geçit vermeyen milletimiz, her gün daha da büyüyen ülkemizi yürüdüğü bu yoldan alı koymaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini yedi düvele göstermiştir. Hain darbe girişiminin destansı bir halk hareketi ile engellenmesi vesilesi ile ilan edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzü en içten dileklerimle kutlarken, bu vatan uğruna canını veren şehitlerimizi ve yaralanan gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can da günün anlam ve önem belirten konuşmasında, "Ülkemizin ve halkımızın kendi hür iradesi ile teşkil etmiş olduğu hükümetine, anayasasına, rejimine ve demokrasisine kast eden 15 Temmuz Darbe girişiminin yıl dönümünde o günleri ve bugüne kadar geldiğimiz süreci hep birlikte hatırladık. O gün olayların başlamasıyla Körfez'de Tuğrul Caddesi'nin başında vatandaşlarımızla bir araya geldik. Daha sonra Körfez'in farklı noktalarında vatandaşlarımızla buluştuk. Daha sonra Körfez'in muhtelif yerlerinde vatandaşlarımızla buluştuk. Sonraki süreçte de burada hep birlikte demokrasi meydanında nöbet tuttuk. Körfezlilerin göstermiş olduğu birlik ve beraberliğe, demokrasiye olan bağlılığına teşekkür ediyorum. Bugün bu meydanda bulunan değerli Körfezli hemşehrilerime bir daha 15 Temmuz'lar yaşamamaları dilekleri ile hayırlı akşamlar diliyorum" şeklinde konuştu.

Umut Mürare sahne aldı

Konuşmaların ardından Tüpraş 50. Yıl Lisesi öğrencileri tarafından şiirler okunurken, 15 Temmuz gazisi Osman Kamacı da o gün yaşadıklarını anlatan bir konuşma gerçekleştirdi. Kamacı'ya konuşması sonrasında Körfez Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun tarafından çiçek ve plaket takdim edildi. Daha sonra da sahneye Umut Mürare çıktı. Umut Mürare'nin 15 Temmuz ezgilerine vatandaşlar da bayraklarıyla eşlik etti. Nöbet, İlçe Müftüsü Sabri Bağcı tarafından yapılan dua ile sona erdi.

Kaynak: İHA