İçişleri Bakanlığı tarafından hakkından soruşturma başlatılan Korgan Kaymakamı Miraç Akbulut’un açığa alındığı bildirildi. Hakkında Bakanlıkça soruşturma açıldığı belirtilen Kaymakam Akbulut’un soruşturma bitene kadar görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi. Peki, Korgan Kaymakamı Miraç Akbulut kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ordu Korgan Kaymakamı neden görevden alındı?

KORGAN KAYMAKAMI KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

18 Eylül 1994 tarihinde İstanbul-Üsküdar ilçesinde doğan ve aslen Rize ili Çayeli ilçesinden olan Miraç Akbulut İlk ve Orta öğrenimini Ahmet Cevdet Paşa İlköğretim okulunda, Lise öğrenimini Henza Akın Çolakoğlu Lisesinde tamamladı. 2017 yılında Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

Kaymakam Akbulut, 2018 yılı Eylül ayında yapılan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 2018 Mart ayında Mülki İdare Amirliği Mesleğine 107. Dönem Denizli Kaymakam Adayı olarak başladı. Kaymakam Refikliği stajını İzmir-Bayındır ve Diyarbakır-Sur ilçelerinde tamamlayan Akbulut, 10 Haziran 2019 tarihinde Çavdarhisar ilçesinde Kaymakam Vekili olarak görevine başladı.

30 Ağustos 2021 yılında ise Ordu Valiliğinde Korgan ilçesinin kaymakamı olarak görevine başladı. Ardından 3 Kasım 2021 tarihinde görevinden alındı.

ORDU KORGAN KAYMAKAMI NEDEN GÖREVDEN ALINDI

Ordu’nun Korgan İlçesi Kaymakamı Miraç Akbulut’un görevden alındığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.Edinilen bilgiye göre Korgan Kaymakamı Miraç Akbulut’un görevden alındığı ve soruşturmanın halen devam ettiği iddia edildi.

Olayla ilgili konu İçişleri Bakanlığı tarafından yakından takip edilmektedir.