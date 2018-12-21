"Korkma" Tekirdağ'da sahnelendi

TEKİRDAĞ (AA) - Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitler ile Çanakkale Destanını anlatan "Korkma" konulu tek kişilik oyun, Tekirdağ'da sahnelendi.



Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Namık Kemal Üniversitesinin Rektörlük Konferans Salonunda sahnelenen, Ahmet Yenilmez'in yazıp oynadığı, Milli Şair Akif’in hayatından bazı kesitler ve Çanakkale destanının anlatıldığı tek kişilik oyunda duygu dolu anlar yaşandı.



Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının Milli Şair Akif’in hayatını genç nesillere daha iyi anlatabilmek olduğunu söyledi.

Yenilmez, Tekirdağ'da güzel bir izleyici kitlesi olduğunu ve tiyatro gösterisinin diğer illerde de aralıklarla devam edeceğini belirterek, "Tiyatro etkinliğine vatandaşların yanı sıra okullardan öğrenciler gelerek katılma imkanı buldular. Burada asıl amacımız, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u daha iyi anlamak ve onun idealleri uğrunda nasıl bir gençlik yetiştirebiliriz konusunda bir hedef tutturmaktır." dedi.











Kaynak: AA