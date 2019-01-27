Spor Toto Süper Lig 19. hafta maçında Atiker Konyaspor'a 2-0 mağlup olan Antalyaspor'da Teknik Direktör Bülent Korkmaz, "İleri ki haftalarda daha iyi olacağımızı ümit ediyorum" dedi.

Maç sonu Büyükşehir Stadyumunda yapılan basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz maçı değerlendirdi. Korkmaz, "Atiker Konyaspor'u tebrik ediyorum, hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Oyun olarak ilk yarıda istediğimiz oyun yoktu. İkinci yarı hemen hemen biraz daha iyi oynamaya başladık, pozisyonu bulduk ama golleri bulamadık. Ama bir gerçek var ki bizim de devrenin ilk yarısında Konya maçına çıkarken bir puanımız vardı gene sezonun ikinci yarısında Konya maçıyla beraber gene bir puanımız var. Tabi bizdeki en büyük sıkıntı önemli sakat oyuncularımız var, cezalı oyuncularımız var ve giden oyuncularımız da var bu oyun planımızı da etkiledi. Ama ileri ki haftalarda daha iyi olacağımızı ümit ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA