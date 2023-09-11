Korkmaz: “İntihar çözüm yolu değildir”

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, 10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Dünya üzerinde yılda ortalama 700 binden fazla intiharın gerçekleştiği tahmin ediliyor ve her intiharın çok daha fazla...

İhlas Haber Ajansı
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Korkmaz: “İntihar çözüm yolu değildir”

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, 10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Dünya üzerinde yılda ortalama 700 binden fazla intiharın gerçekleştiği tahmin ediliyor ve her intiharın çok daha fazla insanı derinden etkilediğini biliyoruz" dedi.

Korkmaz, 10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Korkmaz açıklamasında, "İntihar, ciddi ölçüde sosyal, duygusal ve ekonomik sonuçları olan önlenebilir bir halk sağlığı sorunudur. Dünya üzerinde yılda ortalama 700 binden fazla intiharın gerçekleştiği tahmin ediliyor ve her intiharın çok daha fazla insanı derinden etkilediğini biliyoruz. Dünya İntiharı Önleme Günü, "Harekete Geçerek Umut Oluşturmak" temasıyla intiharın bir çözüm yolu olmadığı; her zaman, her şart için çözüme yönelik yapılabilecek eylemlerin var olduğu bilincini güçlendirmek ve insan iradesinin umut üretme potansiyeline vurgu yaparak harekete geçmeye teşvik etmeyi hedefler. Bu tema aslında bir eylem çağrısıdır. İntihar hakkında doğru bilgiler öğrenmek, intiharı önleme hususunda bize güç sağlar. Bir yakınınızın intihar düşüncesi olduğuna inanıyorsanız bunu kişiyle konuşmaktan korkmayın. İntihar düşünceleri hakkında soru sormak kişinin yardım istemesine ve bu duygularını konuşarak duygusal yükünü boşaltmasına yardımcı olur. Kendi hayatına son veren kişilerin yaklaşık yüzde 80'i daha önceden çevresindeki kişilere niyetlerinden bahsetmişlerdir. Bir kişi intihar hakkında konuştuğunda mutlaka ciddiye alınmalıdır" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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