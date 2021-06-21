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  3. Korktuğumuz başımıza geldi! Müsilaj Ege kıyılarına kadar ulaştı! Turizm noktalarında tedirginlik hakim

Korktuğumuz başımıza geldi! Müsilaj Ege kıyılarına kadar ulaştı! Turizm noktalarında tedirginlik hakim

Marmara'nın aylardır boğuştuğu müsilaj sorunu devam ediyor. Rüzgar ve akıntı etkileriyle sürüklenen müsilaj Ege ve Karadeniz'de de görülmeye başladı.

Korktuğumuz başımıza geldi! Müsilaj Ege kıyılarına kadar ulaştı! Turizm noktalarında tedirginlik hakim

Marmara kıyılarını etkisi altına alan müsilajla mücadele çalışmaları devam ediyor. Diğer ismiyle deniz salyası rüzgar ve akıntının etkisiyle sürüklenerek Ege ve Karadeniz sahillerine kadar ulaştı. 

RÜZGAR VE AKINTI ETKİSİYLE SÜRÜKLENİYOR

Denizlerimizde korkulan oldu ve kirlilik Karadeniz ve Ege sahillerine kadar ulaştı. Tatil noktalarında da görülmeye başlayan müsilaj turizmi tehdit etmeye başladı. Marmara'nın ardından Gelibolu Yarımadası sahillerinde ortaya çıkan kötü görüntü,  iki gün sonra Bozcaada ve Gökçeada sahillerine kadar ulaştı. Müsilajın rüzgar ve akıntının etkisiyle sürüklendiği ifade edildi. Öte yandan Ege kıyılarına kadar ulaşan müsilaj turizm noktalarında endişeye neden oldu.

Korktuğumuz başımıza geldi! Müsilaj Ege kıyılarına kadar ulaştı! Turizm noktalarında tedirginlik hakim

TURİZM NOKTALARINDA GÖRÜLMEYE BAŞLADI

Aylardır mücadele verilen deniz salyasını Ege ve Karadeniz kıyılarında görülmesi turizmcileri tedirgin ediyor. Geçen hafta Yalova'da kent merkezi ve Altınova kıyılarında etkili olan kirlilik, Gökçeada'ya kadar sürüklendi. Bursa'nın Gemlik ilçesinde görülen müsilaj,  Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçelerinde de etkisini gösterdi.

Korktuğumuz başımıza geldi! Müsilaj Ege kıyılarına kadar ulaştı! Turizm noktalarında tedirginlik hakim

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da harekete geçmesiyle topyekün mücadele başlarken, akıntı ve rüzgar müsilajın yayılmasına neden oluyor. Marmara kıyıları ve deniz ekosistemini tehdit eden ve deniz canlılarının ölümüne neden olan müsilaj Eceabat'ta Çamburnu mevkisi ile Kilitbahir Kalesi, Barut İskelesi, Rumeli Mecidiye Tabyası bölgelerinde yoğunlaştı.

DENİZ YÜZEYİ BETON GÖRÜNÜMÜYLE KAPLANDI

Lapseki ilçe merkezinde etkili olmaya başlayan müsilaj yapımı süren Çanakkale Köprüsü açıklarında yoğunluk göstermeye başladı. Özellikle balıkçı barınağı ile liman içerisi müsilajla doldu. Ortaya çıkan görüntüler endişe yaratmaya başladı.

Korktuğumuz başımıza geldi! Müsilaj Ege kıyılarına kadar ulaştı! Turizm noktalarında tedirginlik hakim

Öte yandan ortaya çıkan üzücü manzaralar vatandaşlar tarafından fotoğraflanarak sosyal paylaşım sitelerinden paylaşılmaya başladı. Vatandaşlar, bölgede durumun çok kötü olduğuna dikkat çekip, endişelerini dile getiriyor.

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