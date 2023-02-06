Korku dolu anlar: 7.7'lik depreme canlı yayında yakalandı! Her şeye rağmen haber sundu

Türkiye bir kez daha deprem gerçeğini acı şekilde hissetti. AFAD'ın verilerine göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de yerin 7 km altında 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis’te ve Malatya’da saat 16.30 itibarıyla 1121 kişinin hayatını kaybetti, 7 bin 634 kişi yaralandı.

CANLI YAYINDA DEPREME YAKALANDI

Deprem anında yaşananlar da ortaya çıkmaya başladı. Depremin etkilediği illerden olan Gaziantep'te TV1 Televizyonunun Haber Şefi Şeyda Tuba Çalapverdi, depreme canlı yayında yakalandı.

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Sakinliğini koruyan Çalapverdi, sarsıntıya rağmen yayını yapmaya devam etti. O anlar kameralara yansıdı.