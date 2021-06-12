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  3. Korku dolu anlar! Cristian Eriksen bir anda yere yığıldı! Cristian Eriksen düşme anı

Korku dolu anlar! Cristian Eriksen bir anda yere yığıldı! Cristian Eriksen düşme anı

Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan EURO 2020 maçında Cristian Eriksen bir anda şuurunu kaybederek yere düştü. İşte Cristian Eriksen düşme anı

Danimarka - Finlandiya maçının 45.dakikasında Danimarkalı yıldız futbolcu Christian Eriksen yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir anda kendini yere bıraktı. Yıldız futbolcuya sağlık ekipleri saha içinde kalp masajı yaptı. Daha sonra Eriksen sedye ile saha kenarına çıkarıldı. Maç bu sebeple UEFA tarafından askıya alınırken bazı futbolcular saha içerisinde gözyaşlarına hakim olamadı. 

CRİSTİAN ERİKSEN DÜŞME ANI

Cristian Eriksen'in bilinci açık ve hayatı fonksiyonları yerinde olduğu yoğun bakımda tedaviye alındığı bildirildi.

Tayfun Altuntaş
Editör
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