Korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi: 30 kişi yaralandı
Kanada - Avustralya seferini yapan yolcu uçağı, Hawaii hava sahasında bulunduğu sırada türbulansa girdi. Olayda 30 kişi yaralandı.
Kanada Toronto'dan , Avustralya’nın Sydney şehrine uçan ve 269 yolcuyu taşıyan Boeing 777-200 tipi yolcu uçağı, Amerika Birleşik Devletleri’nin Hawaii bölgesindeki hava sahasında türbulansa girdi.
30 KİŞİ YARALANDI
Uçakta bulunan 30 kişi yaralandı. Türbulansa giren uçağın Hawaii’nin Honolulu Havalimanına acil iniş yaptığı belirtildi
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