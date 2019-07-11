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Korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi: 30 kişi yaralandı

Kanada - Avustralya seferini yapan yolcu uçağı, Hawaii hava sahasında bulunduğu sırada türbulansa girdi. Olayda 30 kişi yaralandı.

Korku dolu anlar! Yolcu uçağı türbulansa girdi: 30 kişi yaralandı

Kanada Toronto'dan , Avustralya’nın Sydney şehrine uçan ve 269 yolcuyu taşıyan Boeing 777-200 tipi yolcu uçağı, Amerika Birleşik Devletleri’nin Hawaii bölgesindeki hava sahasında türbulansa girdi.

30 KİŞİ YARALANDI

Uçakta bulunan 30 kişi yaralandı. Türbulansa giren uçağın Hawaii’nin Honolulu Havalimanına acil iniş yaptığı belirtildi

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