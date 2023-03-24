Korku dolu anlar:Üsküdar'daki Sultan Abdülhamid Han Hastanesi'nde yangın çıktı! Hastalar tahliye edildi

Alınan bilgilere göre yangın, saat 03.00 sularında Üsküdar'daki Sultan Abdülhamid Han Hastanesinin ameliyathane bölümünde yaşandı. Bilinmeyen bir nedenle yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

HASTALAR BAŞKA HASTANELERE SEVK EDİLDİ

İtfaiye ekibi yangına müdahale ederken dumandan etkilenenler ve diğer hastalar olay yerine gelen ambulanslarda yapılan ilk müdahalenin ardından diğer hastanelere sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yaklaşık bir buçuk saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Hastaların tahliye işlemleri sürüyor.