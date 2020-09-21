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Korku evindeki evlilik teklifiyle sevgilisinin aklını aldı!

Antalya'da 31 yaşındaki bir adam, sevgilisinin girdiği korku evinde ona sürpriz bir organizasyonla evlenme teklifi yaptı. Kameralara saniye saniye yansıyan bu görüntülerde meşaleler arasında elinde yüzükle sevgilisini gören kadın ise korku ve mutluluğu bir arada yaşayarak sevgilisinin teklifini kabul dedi.

Antalya'da yaşanan olayda çalıştığı alışveriş merkezinde 6 aydır sevgilisi olan Çağla Cevahir'e evlenme teklif etmek isteyen Tolga Yıldız, sevgilisinin gittiği korku evinde ona büyük bir sürpriz yaptı. Önceden ayarlanan korku evinde meşaleler arasında elinde yüzükle sevgilisini gören kadın neye uğradığını şaşırdı. Teklife ise 'evet' diyen kadının o andaki mutluluğu kameralara anbean kaydedildi.

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21 Eylül 2020 Pazartesi 12:00
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