Korku evindeki evlilik teklifiyle sevgilisinin aklını aldı!

Antalya'da 31 yaşındaki bir adam, sevgilisinin girdiği korku evinde ona sürpriz bir organizasyonla evlenme teklifi yaptı. Kameralara saniye saniye yansıyan bu görüntülerde meşaleler arasında elinde yüzükle sevgilisini gören kadın ise korku ve mutluluğu bir arada yaşayarak sevgilisinin teklifini kabul dedi.