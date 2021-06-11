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  3. Korku filmi gibi olay! Kaza geliyorum demedi: Kiraz toplayan gençlerin üzerine yıldırım düştü

Korku filmi gibi olay! Kaza geliyorum demedi: Kiraz toplayan gençlerin üzerine yıldırım düştü

Manisa'da kiraz toplayan 16 ve 21 yaşlarında olan iki gencin üzerine yıldırım düştü. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, 16 yaşındaki Lütfullah Dinçer'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Korku filmi gibi olay! Kaza geliyorum demedi: Kiraz toplayan gençlerin üzerine yıldırım düştü

Manisa'da duyanların inanmakta zorlandığı bir olay yaşandı. 16 yaşındaki Lütfullah Dinçer ile Mehmet Dinçer kiraz toplamak için bir ağacın üzerine çıktı. 

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Manisa'nın Demirci ilçesinde bir kiraz ağacına yıldırım isabet etmesi sonucu, ağaçta meyve toplayan iki genç yaralandı. Teperik Mahallesi Özderesi mevkisindeki bir ağaca yıldırım düştü. Bu sırada ağaçta kiraz toplayan Lütfullah Dinçer (16) ile Mehmet Dinçer (21) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Selendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Lütfullah Dinçer, buradaki müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

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