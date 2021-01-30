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  3. Korku yaran görüntü ortadan kalktı! Diyarbakır'daki pandemi hastanesinde vakalar azaldı

Korku yaran görüntü ortadan kalktı! Diyarbakır'daki pandemi hastanesinde vakalar azaldı

Kısıtlamaların etkisiyle vaka sayılarının düştüğü illerden olan Diyarbakır'da pandemi hastanesi olarak hizmet veren Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hasta sayısı azaldı.

Korku yaran görüntü ortadan kalktı! Diyarbakır'daki pandemi hastanesinde vakalar azaldı

Koronavirüs salgının kontrol altına alınması için getirilen kısıtlamaların olumlu etkisi Diyarbakır'daki andemi hastanesi olarak hizmet veren Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görüldü. Vaka sayılarının pik yaptığı dönemde akşam saatlerinde hepsinin yandığı gözlenen hastane ışıklarının büyük bölümü vaka sayılarının azalmasıyla söndü.

İHA'nın haberine göre Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Yenal Karakoç da  vaka sayılarında düşüşlerle ilgili olarak açıklamada bulundu.

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YATAK DOLULUK ORANI YÜZDE 15'E KADAR DÜŞTÜ

Diyarbakır’da vaka sayılarındaki düşüşün özellikle kısıtlamalarından sonra yaşandığını belirten Uzm. Dr. Karakoç, "Diyarbakır’da hastanemizde yatak doluluk oranı yoğun bakım ve kliniklerde yüzde 15’e kadar düştü. Kısıtlamalarla birlikte korona virüs tanı miktarımızda da ciddi düşüş yaşandı. Kısıtlamaların gevşetilmesi durumunda vatandaşların sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına uymaları ve rehavete kapılmamaları gerekmektedir. Bu hastalık bir kişiden bulaşmış ve dünya genelinde 100 milyon sayıya ulaşmış durumda. Vatandaşlarımızdan ricamız en son vaka negatif oluncaya kadar kurallara uymalarıdır. Ağustos ayında vaka sayılarının yoğun olduğu günlerde hastanemizin ışıkları açıktı. Vaka sayılarında yaşanan düşüş hastanemizin ışıklarına da yansımıştır. Herkese tekrardan tedbirlere uyması çağrısında bulunuyorum" dedi.

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AŞILAMA ÇALIŞMALARI

Aşılama çalışmaları hakkında da bilgi veren Uzm. Dr. Karakoç, "Hastanelerimizde sağlık çalışanlarımızın aşılama işlemini 3 günde tamamladık. Şu anda vatandaşların aşılanması için evlerinde ve hastanemizde bu hizmeti vermeye devam ediyoruz. Vatandaşların aşılanması konusunda iyi bir seviyeye de geleceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Tayfun Altuntaş
Editör
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