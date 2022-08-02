Korkudan, stresten anında uçuk çıkaranlar! Uçuk çıkarmanın nedenini öğrenince şoke olacaksınız! Binlerce yıl önce öpüşen...

VİRÜS AKTARIMI ÖPÜŞME İLE GERÇEKLEŞTİ

İddiaya göre uçuk virüsü, aktarımını romantik öpüşmenin ortaya çıkmasıyla tamamlamış olabilir.

Konuyla ilgili derin çalışmalar yapan araştırmacı Dr. Charlotte Houldcroft, “Dünya, COVID-19’un haftalar ve aylar boyunca hızlı bir oranda mutasyona uğramasını izledi. Uçuk gibi bir virüs çok daha büyük bir zaman ölçeğinde evrimleşir. Yüz uçukları, yaşamları boyunca ev sahibinde saklanır ve yalnızca oral temas yoluyla bulaşır, bu nedenle mutasyonlar yüzyıllar ve binyıllar boyunca yavaş yavaş meydana gelir. Bunun gibi DNA virüslerinin nasıl evrimleştiğini anlamak için uzun zamanlı araştırmalar yapmamız gerekiyor. Daha önce, uçuk için genetik veriler sadece 1925’e kadar uzanıyordu.” şeklinde konuşarak durumu biraz aydınlatıyor.

Konu hakkında çalışan ekip, çeşitli kadavralar üzerinde incelemeler yaptı.

Virüs DNA'sının tespit edildiği örneklerden biri, Rusya'da Demir Çağı'nın sonlarında yaşadığı düşünülen bir erkekti. Bir diğeri İngiltere'de milattan sonra 6 ve 7. yüz yıllar arasında yaşamış bir kadına aitti. İngiltere'de rastlanan bir erkek kalıntısında daha aynı virüs tespit edildi. Başka bir örnek ise Hollanda'da çok fazla tütün kullanan bir erkeğe aitti.

Çalışma ekibinden biri olan Dr. Meriam Guellil, “Yaklaşık 3.000 arkeolojik buluntudan alınan antik DNA örneklerini taradık ve sadece dört uçuk isabeti aldık.” şeklinde konuşuyor.