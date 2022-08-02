Korkudan, stresten anında uçuk çıkaranlar! Uçuk çıkarmanın nedenini öğrenince şoke olacaksınız! Binlerce yıl önce öpüşen...

Yapılan araştırmalara göre "Herpes" virüsünün ya da bilinen adıyla uçuk virüsünün, binlerce yıl önce insanların birbirleriyle öpüşmeleri nedeniyle nesiller boyunca aktarımının gerçekleştiği ortaya koyuldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Korkudan, stresten anında uçuk çıkaranlar! Uçuk çıkarmanın nedenini öğrenince şoke olacaksınız! Binlerce yıl önce öpüşen... 1

Günümüzde milyarlarca insanın enfekte olduğu "Herpes" adlı uçuk virüsünün eski DNA'sına, 14. yüzyıl sonlarında yaşayan ve aşırı derecede acı veren diş problemleri yaşayan bir erkeğin kalıntılarında rastlanıldı. Buna göre neredeyse 5 bin sene önce, bugün uçuk olarak bilinen bu virüsün Tunç Çağı'nda artan nüfusun etkisiyle günümüze kadar gelmiş olabileceği ortaya koyulmuş oluyor. Eski DNA'larına ulaşmanın çok zor olduğu bu virüs, neolitik gelişimiyle alakalı şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı.

Korkudan, stresten anında uçuk çıkaranlar! Uçuk çıkarmanın nedenini öğrenince şoke olacaksınız! Binlerce yıl önce öpüşen... 2

VİRÜS AKTARIMI ÖPÜŞME İLE GERÇEKLEŞTİ

İddiaya göre uçuk virüsü, aktarımını romantik öpüşmenin ortaya çıkmasıyla tamamlamış olabilir.

Konuyla ilgili derin çalışmalar yapan araştırmacı Dr. Charlotte Houldcroft, “Dünya, COVID-19’un haftalar ve aylar boyunca hızlı bir oranda mutasyona uğramasını izledi. Uçuk gibi bir virüs çok daha büyük bir zaman ölçeğinde evrimleşir. Yüz uçukları, yaşamları boyunca ev sahibinde saklanır ve yalnızca oral temas yoluyla bulaşır, bu nedenle mutasyonlar yüzyıllar ve binyıllar boyunca yavaş yavaş meydana gelir. Bunun gibi DNA virüslerinin nasıl evrimleştiğini anlamak için uzun zamanlı araştırmalar yapmamız gerekiyor. Daha önce, uçuk için genetik veriler sadece 1925’e kadar uzanıyordu.” şeklinde konuşarak durumu biraz aydınlatıyor.

Konu hakkında çalışan ekip, çeşitli kadavralar üzerinde incelemeler yaptı.

Virüs DNA'sının tespit edildiği örneklerden biri, Rusya'da Demir Çağı'nın sonlarında yaşadığı düşünülen bir erkekti. Bir diğeri İngiltere'de milattan sonra 6 ve 7. yüz yıllar arasında yaşamış bir kadına aitti. İngiltere'de rastlanan bir erkek kalıntısında daha aynı virüs tespit edildi. Başka bir örnek ise Hollanda'da çok fazla tütün kullanan bir erkeğe aitti.

Çalışma ekibinden biri olan Dr. Meriam Guellil, “Yaklaşık 3.000 arkeolojik buluntudan alınan antik DNA örneklerini taradık ve sadece dört uçuk isabeti aldık.” şeklinde konuşuyor.

Korkudan, stresten anında uçuk çıkaranlar! Uçuk çıkarmanın nedenini öğrenince şoke olacaksınız! Binlerce yıl önce öpüşen... 3

5000 YIL ÖNCE YAYILMAYA BAŞLADI

Aynı ekipten Dr. Lucy van Dorp, “Antik DNA’yı 20. yüzyıldan kalma uçuk örnekleriyle karşılaştırarak farklılıkları analiz edebildik ve bir mutasyon oranı ve dolayısıyla virüs evrimi için bir zaman çizelgesi tahmin edebildik." ve Dr. Christiana Scheib da, “Her primat türünün bir uçuk formu vardır, bu yüzden bunun kendi türümüz Afrika’dan ayrıldığından beri bizimle olduğunu varsayıyoruz. Bununla birlikte, yaklaşık beş bin yıl önce, bir uçuk türünün diğerlerini geçmesine izin veren bir şey oldu, muhtemelen bulaşmalarda, öpüşmeyle bağlantılı olabilecek bir artış.” ifadelerine yer veriyor.

Yani araştırmalar uçuk virüsünün, o dönemde ortaya çıkarak yaygınlaşan ve sevgiyi ifade etme biçimi olan öpüşme yoluyla aktarımı gerçekleştirdiğini ifade ediyor.

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