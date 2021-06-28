Korkulan oldu! Delta varyantı dünyayı alarma geçirdi | Birçok ülkede yasaklar yeniden gündeme geldi

Koronavirüsle mücadele kapsamında etkin çalışmalar yürütülürken, ortaya çıkan yeni varyantlar tedirginlik yaratıyor. Hindistan'da ortaya çıkarak dünyaya yayılan delta varyantı insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden son günlerde artış gösteren delta varyantı vakalarına dair açıklamalar geldi. Bu kapsamda aşılama ve maskeler hakkında kritik uyarılar yapıldı.

İKİ DOZ AŞI OLANLAR BİLE DİKKATLİ OLMALI

Hindistan'da ortaya çıkan delta varyantı yeni yasakları gündeme getirdi. Aşılama ile rehavete kapılmaması gerektiği konusunda uyarılar yapılıyor. DSÖ'den yapılan açıklamada iki doz aşı olanların bile Delta varyantına karşı dikkatli olması gerektiği uyarısı yapıldı. DSÖ'nün ilaç ve tıbbi ürünlerinden sorumlu genel direktör yardımcısı Dr. Marangela Simao "Pek çok kişi iki doz COVID-19 aşısı oldukları için kendilerini güvende hissediyor. Ancak iki doz aşı olsalar da insanlar kamuya açık alanda maske takmaya devam etmeliler." dedi.

NORMALLEŞME SÜRECİ SEKTEYE UĞRADI

Korkuya neden olan delta varyantı hakkında uyarılar yapan DSÖ, varyantın orijinal Kovid-19'da çok daha hızlı yayıldığını duyurdu. Dr. Marangela Simao, "İnsanlar iki doz aşı oldukları için kendilerini güvende hissetmemeliler. İki doz aşı olsalar da insanlar kamuya açık alanda maske takmaya devam etmeliler" açıklamasında bulundu.

Yeni kısıtlamaların gündeme geldiği koronavirüsle mücadele sürecinde dünyadaki son gelişmeler;

DÜNYA GENELİ: Aşılar, 2 milyar 880 milyon dozu aştı. Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8'inci sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 55.29 oldu. Türkiye'de toplam birinci ve ikinci doz aşı miktarı 47 milyonu geçti.

RUSYA: Son 24 saatte 21 bin 665 yeni vaka kaydedildi. Bu, tüm zamanların en yüksek günlük vaka sayısı.

İNGİLTERE: 18 bin 270 yeni vaka tespit edildi. Ülkede 5 Şubat'tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

AVUSTRALYA: Vaka arttı. Sokağa çıkma yasağı yeniden gündeme getirildi

HİNDİSTAN: 50 bin 40 yeni vaka tespit edildi.

HOLLANDA: Kapalı alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı ancak delta varyantı endişe yaratıyor.

FRANSA: Günlük vaka sayısı yeniden 2 binin üzerine çıktı.

FİLİSTİN: İlk delta varyantlı COVID- 19 vakası tespit edildi