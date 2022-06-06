Korkulan oldu! Maymun çiçeği vakası tüm Avrupa'yı sardı! Sıra Türkiye'de mi?FOX TV canlı yayın Yasak Elma 145. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm izle YoutubeTV8 canlı yayın Survivor All Star 126. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeÜnlü psikolog Esra Ezmeci'ye itiraf gibi itiraf! Çok eşli dedikleri bu olsa gerek! "Benim 5 tane evli, 1 tane dul sevgilim var, ikisi hariç dördüyle birlikte oldum, sırada..."Memur ek gösterge tablosu 2022 | 3600 ek gösterge tablosu hesaplama 2022Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı! İşte 3600 ek göstergenin detaylarıKonyaaltı Sahili zehir saçıyor! Denize girerken bir kez daha düşünün! Serinlemek isterken sağlığınızdan olmayın!Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 6 - 12 Haziran 2022 | Yengeç duaların kabul oluyor, Oğlak ilahi adalet yerini buluyor!Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Demir Grup Sivasspor ilk transferini yaptı! Murat Paluli ile 2 yıllık sözleşme imzalandıKilo vermek isteyenlerin bir numaralı tercihi! Aspir yağının bilinmeyen faydaları
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Korkulan oldu! Maymun çiçeği vakası tüm Avrupa'yı sardı! Sıra Türkiye'de mi?

Korkulan oldu! Maymun çiçeği vakası tüm Avrupa'yı sardı! Sıra Türkiye'de mi?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde yayılmakta olan bulaşıcı maymun çiçeği virüsünün 911'den fazla doğrulanmış ve şüpheli vaka ile en fazla Avrupa ülkelerinde görüldüğünü açıkladı.

Korkulan oldu! Maymun çiçeği vakası tüm Avrupa'yı sardı! Sıra Türkiye'de mi?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde yayılmakta olan maymun çiçeği virüsünün yaklaşık 30 ülkede görüldüğünü açıklayarak, Avrupa'da 911'den fazla doğrulanmış veya şüpheli vaka ile virüsün çoğunlukla Avrupa ülkelerinde görülmekte olduğunu duyurdu.

Korkulan oldu! Maymun çiçeği vakası tüm Avrupa'yı sardı! Sıra Türkiye'de mi?

YAKIN TEMAS YOLUYLA YAYILDI

Yüzde ve vücudun geri kalanında deri döküntüleri, ateş ve baş ağrısı gibi semptomlara sebep olduğu bilinen ve yakın temas yoluyla yayılan maymun çiçeği virüsünün şu ana kadar en fazla görüldüğü ülkeler arasında sırasıyla, İngiltere, İspanya, Portekiz, Kanada, Almanya, Fransa, Hollanda ve ABD yer aldı.

Korkulan oldu! Maymun çiçeği vakası tüm Avrupa'yı sardı! Sıra Türkiye'de mi?

VİRÜS TÜM AVRUPA'YI SARDI

Alınan verilere göre, İngiltere başta olmak üzere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'yı kapsayan Birleşik Krallık genelinde şu ana kadar toplam 225 vakanın doğrulandığı söylendi. İspanya'da ise toplamda 186, Portekiz'de 153, Kanada'da 80, Almanya'da 65, Fransa'da ise 51 vaka doğrulandı.

Korkulan oldu! Maymun çiçeği vakası tüm Avrupa'yı sardı! Sıra Türkiye'de mi?

Ayrıca, Hollanda'da 40, ABD'de 25, İtalya'da 20, Belçika'da 17, İsviçre'de 8, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 8, İrlanda'da 6, Avustralya'da 6, Çek Cumhuriyeti'nde 6, Slovenya'da 6, İsveç'te 5, Danimarka'da 3, İsrail'de ise 2 vaka tespit edildi.

Avusturya, Finlandiya, Macaristan, Letonya, Malta, Norveç, Cebelitarık, Fas, Arjantin ve Meksika ise şu ana kadar en az 1'er vaka doğrulandığını duyuruldu.

{TITLE_STRIP}Son dakika! Bakan Koca duyurdu! İstanbul'da Maymun Çiçeği vakası alarmında sonuçlar çıktı!

{TITLE_STRIP}İstanbul'da Maymun Çiçeği vakası alarmı! Nefesler tutuldu, yeni bir pandemi daha mı geliyor?

{TITLE_STRIP}Maymun çiçeği virüsü için Nijerya'dan yeni önlem! Vahşi et satışı yasaklandı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT