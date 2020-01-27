Korkulan oldu! Pekin'de Koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ''Çin ile çok yakın iletişim içerisindeyiz. ABD'de çok az vakaya rastlandı. Çin ve Başkan Xi'ye gerekli her türlü yardımı teklif ettik'' açıklamasında bulunmasından kısa bir süre sonra 22 milyon kişinin yaşadığı başkenti Pekin'de Koronavirüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

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