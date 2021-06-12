Korkulan oldu! Prof. Dr. Aydın'dan dikkat çeken açıklama: Pazartesi vakalar artabilir!

Koronavirüs salgını sürecinde vaka sayılarında azalmaların görülmesiyle Türkiye genelinde Haziran ayı itibariyle normalleşmeye geçildi. Yaz aylarının da gelmesini fırsat bilen vatandaşlar dışarıya akın etti.

Hareketliliğin artması vaka artışlarının yaşanmasına yol açabileceğine dikkat çeken Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Kemalettin Aydın, "Pazartesi günü vakalar artabilir" uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Aydın, "Tahmin ediyorum önümüzdeki pazartesi günü biraz daha düğünlerin sayısı, toplantıların sayısı, yemekli düğünler gibi açılımlar normalleşmeler olunca insan hareketliliği ve insan kümeleşmeleri artınca doğaldır ki hayatımızda var olan virüs bir miktar daha rakamları yükseltir. Ama bu yükseltmenin büyük bir dalga olarak hayatımızı yeniden güz dönemine kadar tedirgin edecek bir yükselme olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

AŞI HIZLICA AŞAĞI YAŞ GRUPLARINA DOĞRU İNMELİ!

Yükselişin korkulacak derecede olmayacağını belirten Aydın "Olsa olsa 10 bin, 12 binler civarında bir yükselmeye kadar çıkabilir. Ama toplum da buna tedbirini alarak süreci yönetir. Tabi ki burada asıl olan konu, yüklü miktarda aşının Türkiye'ye geliyor olması. Aşının da hızlı bir şekilde aşağı yaş gruplarına doğru inmesi. Aşıya mutlaka gitmemiz lazım" şeklinde konuştu.