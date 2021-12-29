Korkulan oldu! Türkiye'de Omicron hızla yayıldı! Vaka ve vefat sayıları yükselmeye başladı

2019 yılının Aralık ayında Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını iki yıldır devam ediyor. Worldometer verilerine göre dünyada 283 milyon 223 bin 323 kişi salgına yakalanırken bu kişilerden 5 milyon 431 bin 77'si hayatını kaybetti, 251 milyon 891 bin 465 kişi ise tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlığına kavuştu. Salgın hız kesmeden devam ederken ortaya çıkan varyantlar salgın kontrolünü zorlaştırıyor.

VAKA SAYILARI 100 BİNLERİ GÖRDÜ

Özellikle Güney Afrika'da tespit edilen Omicron varyantı vaka sayılarının artmasına neden oldu. Fransa ve İngiltere'de vaka sayıları 100 binin üzerine çıkarken Türkiye'de de tespit edilen varyantın yayılımı vaka sayılarına yansıdı.

VAKA VE VEFAT SAYILARI ARTMAYA BAŞLADI

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 24 Aralık'ta 18 bin 910 olan Kovid-19 vaka sayısı, 28 Aralık'ta 32 bin 176'ya kadar yükseldi. Bu durum Omicron varyantının vaka sayılarında artışa neden olduğunu gösterdi. Ayrıca 19 Ekim'de 30 bin 862 olan vaka sayıları iki buçuk ay sonra 30 binin üzerine çıktı.

24 Aralık vaka sayısı: 18.910 Vefat: 133

25 Aralık vaka sayısı: 20.470 Vefat: 145

26 Aralık vaka sayısı: 20.138 Vefat: 173

27 Aralık vaka sayısı: 26.099 Vefat: 157

28 Aralık vaka sayısı: 32.176 Vefat: 184

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşları hatırlatma dozlarını olmaları konusunda uyardı.