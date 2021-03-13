Korkunç anlar! Ağacın altında bekleyen 4 kişinin üzerine yıldırım düştü: 1 ölü, 3 yaralı

Hindistan'dan perşembe gününden bu yana etkisi sürdüren Haryana eyaletine bağlı Gurugram kentinde şiddetli yağışın beraberinde getirdiği yıldırım korkunç bir olaya neden oldu.

BİR ANDA YERE YIĞILDILAR

Yağan yağmurdan korunmak için bir ağacın altında bekleyen 4 kişinin üzerine yıldırım düştü. Yıldırımın ağaca düşmesiyle birlikte 4 kişi bir anda yere yığıldı. Olayı görenler hemen vatandaşların yanına koştu.

KİŞİLERİN SAĞLIK DURUMU

Yaralılar hastaneye kaldırılırken 1 kişi hayatını kaybetti. Yaralıların durumuna ilişkin açıklama yapan hastane yetkilileri yaralı 3 kişiden birinin vücudunda ağır yanıklar oluştuğunu ifade etti.

O ANLAR KAMERARALA YANSIDI

Yaşanan olaya ilişkin güvenlik kameraları da ortaya çıktı.

YILDIRIM DÜŞMESİ ÇOK SAYIDA KİŞİYİ HAYATTAN KOPARDI

Öte yandan, Hindistan'da geçtiğimiz yıl muson mevsiminde Uttar Pradeş ve Bihar eyaletlerinde yıldırım düşmesi sonucu 50'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.