Korkunç cinayet! Tartıştığı kocasını baltayla öldürdü, kendini ihbar etti

Ülkemizde şiddetli geçimsizliğin meydana getirdiği cinayetler ne yazık ki son bulmuyor. Bu olaylardan biri de Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre olay ilçeye bağlı Şehitler Mahallesi Kurtuluş Caddesinde meydana geldi.

KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

İddialara göre, aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenilen N.A. (48) kocası İbrahim Arıkum'u (57), gece uyuduğu sırada baltayla öldürdü. Cinayetin ardından N.A. polis ekiplerini arayarak eşini öldürdüğünü söyledi. Daha sonra ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Polis N.A.'yı gözaltına aldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Feci şekilde hayatını kaybeden Arıkum'un cenazesi Banaz Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Polisler de olayla ilişkin olarak soruşturma başlattı.