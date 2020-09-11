Ankara Valiliği duyurdu: Mesai saatleri değiştirildiOrdu'da denetim: Sigara içme yasağı uygulanan caddeler gezildiSadece yağmur suyuyla yetişiyor, hasadı 1 ay sürüyorAK Parti Ereğli Başkanı Bozkurt: Ereğli’yi daha iyi noktaya taşımak için çalışacağızTeknelerden 1 milyon 395 bin 802 litre pis su toplandıÜcretlerini alamayan işçiler intihar girişiminde bulunduHDP'li Remziye Tosun, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı!Tarihi Apollon Tapınağı ziyaretçi akınına uğruyorAK Parti'den rant iddialarına yanıt: İftira!Hasan Hüseyin Acar, Galatasaray'a geliyor!
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Korkunç cinayet! Tartıştığı kocasını baltayla öldürdü, kendini ihbar etti

Korkunç cinayet! Tartıştığı kocasını baltayla öldürdü, kendini ihbar etti

Uşak'ın Banaz ilçesinde N.A. (48) , tartıştığı kocası İbrahim Arıkum'u (57) uyuduğu sırada baltayla öldürüldü. Olayın ardından polisleri arayan N.A. kendini ihbar etti.

Korkunç cinayet! Tartıştığı kocasını baltayla öldürdü, kendini ihbar etti

Ülkemizde şiddetli geçimsizliğin meydana getirdiği cinayetler ne yazık ki son bulmuyor. Bu olaylardan biri de Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre olay ilçeye bağlı Şehitler Mahallesi Kurtuluş Caddesinde meydana geldi.

KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

İddialara göre, aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenilen N.A. (48) kocası İbrahim Arıkum'u (57), gece uyuduğu sırada baltayla öldürdü. Cinayetin ardından N.A. polis ekiplerini arayarak eşini öldürdüğünü söyledi. Daha sonra ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Polis N.A.'yı gözaltına aldı. 

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Feci şekilde hayatını kaybeden Arıkum'un cenazesi Banaz Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Polisler de olayla ilişkin olarak  soruşturma başlattı.

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT
1 Yorum