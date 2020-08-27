Sakarya'nın Kocaali ilçesinde annesi Gülizar Ahamet ve annesinin sevgilisi Hami Kıcı ile birlikte yaşayan 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın nisan ayında evde çıkan yangında hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

Şüpheli bir şekilde ölen Şiar'ın dosyası öz babası tarafından Müge Anlı'nın programına taşınmış, oğlunun ölümünün aydınlatılmasını istemişti. Televizyon programında çocuğun annesinden 4 ay sonra itiraflar geldi. Polis itiraflar üzerine harekete geçti.

İTİRAFLAR ÜZERİNE GÖZALTINA ALINDILAR

Canlı yayında kan donduran bir itirafta bulunan anne, “Hami., oğlumu yangından önce öldüresiyle dövdü, yerden kalkamadı. Öldü sandım. Hami 3 çocuğumu da demir çubuklarla taciz ediyordu” diye konuşmuştu. İtirafları ihbar kabul eden ekipler canlı yayına gelerek anne ve sevgilisini gözaltına aldı.

YAKARAK ÖLDÜRDÜKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Hami Kıcı'nın gözaltındaki erkek kardeşi Yasin Kıcı, küçük çocuğu Hami ve Gülizar'ın yakarak öldürdüğünü itiraf etti.

27 Ağustos günü yayımlanan yeni bölümde gözaltına alınan Hami ve Gülizar'ın küçük Şiar'ı yakarak öldürdükleri ortaya çıktı. Müge Anlı Şiar'ın yangın sırasında diri diri yakıldığını söyledi. Tüyler ürperten detaylar yürekleri dağladı.

Müge Anlı'da Gülizar'ın Şiar itirafı! Canlı yayında gözaltına alındılar

Hami'nin Şiar'ı dövdükten sonra bayılan çocuğun öldü zannettikleri için korkudan evi yaktıkları ve aslında çocuğun dayaktan değil yangında öldüğü öğrenildi.

Öte yandan Şiar'ın öldürülmesinde parmağı olduğu iddia edilen Hami Kıcı'nın annesi ve kardeşi de gözaltına alındı.

Müge Anlı'da Şiar'ın şüpheli ölümü ile ilgili korkunç iddia!