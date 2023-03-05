Korkunç kaza! 17 yaşındaki sürücü refüje çarparak hayatını kaybetti!

Bakırköy’de 17 yaşındaki bir sürücü gece saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Sürücü hayatını kaybetti. 5 kişi ise yaralandı. Ayrıca araçta ruhsatsız silahlar olduğu tespit edildi.

YAYINLAMA
Google News
Korkunç kaza! 17 yaşındaki sürücü refüje çarparak hayatını kaybetti!

Bakırköy’de 17 yaşındaki bir sürücü gece 04.30 saatlerinde Adnan Kahveci Bulvarı'nda direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. İddiaya göre içinde 6 kişinin olduğu 34 NC 8205 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi üzerine önce refüje ardında yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Ağaca çarparak durabilen otomobilde 6 kişi sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları çıkararak ambulanslara taşındı. Bazı yaralılara sağlık ekipleri yerde müdahale etti.

Korkunç kaza! 17 yaşındaki sürücü refüje çarparak hayatını kaybetti!

17 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Refüje çarpan otomobilden isimleri öğrenilemeyen 5 kişi yaralı olarak çıkarılırken 17 yaşında olduğu öğrenilen sürücü Mehmet C.Y., sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sıkıştığı yerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Korkunç kaza! 17 yaşındaki sürücü refüje çarparak hayatını kaybetti!
OTOMOBİLDE RUHSATSIZ 3 SİLAH BULUNDU

Yaşanan kaza sonrası itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücü Mehmet C.Y.’i uzun süren çalışma sonucu sıkıştığı yerden çıkarırken olay yeri inceleme ekiplerinin araçta yaptığı incelemelerde ise otomobilden ruhsatsız 3 adet silahın olduğu tespit edildi. Olay sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri araçta uzun süre incelemelerde bulundu. Kaza yapan otomobil maddi hasar meydana geldi. İncelemelerin ardından araç çekici yardımıyla kaldırılırken polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

İlgili Haberler
Beyoğlu'nda bir taksi alev alev yandı!
Beyoğlu'nda bir taksi alev alev yandı!
Isparta'da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var
Isparta'da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var
Uzman isimden yüreklere su serpen açıklama: “2045 yılına kadar İstanbul’a deprem gelmez”
Uzman isimden yüreklere su serpen açıklama: “2045 yılına kadar İstanbul’a deprem gelmez”
Artvin'de çığ düştü! Ölüler ve yaralılar var
Artvin'de çığ düştü! Ölüler ve yaralılar var
Sivas'ta kız kavgası! Saç baş birbirine girdiler
Sivas'ta kız kavgası! Saç baş birbirine girdiler
Bir aile yok oldu! Bir babanın yaşayabileceği en zor anları: Eşi, kızı, kız kardeşi ve kuzeninden sonra şimdi de 10 yaşındaki kızını toprağa verdi
Bir aile yok oldu! Bir babanın yaşayabileceği en zor anları: Eşi, kızı, kız kardeşi ve kuzeninden sonra şimdi de 10 yaşındaki kızını toprağa verdi
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Beyoğlu'nda bir taksi alev alev yandı!
Beyoğlu'nda bir taksi alev alev yandı!
Kocaeli'de bir sürücü "dur" ihtarına uymadı bir polisi şehit etti!
Kocaeli'de bir sürücü "dur" ihtarına uymadı bir polisi şehit etti!
Malatya'da deprem dağları yerinden oynattı!
Malatya'da deprem dağları yerinden oynattı!
Banyodan gelen kötü koku 4 kişiyi zehirledi! Kocaeli'de inanılmaz olay!
Banyodan gelen kötü koku 4 kişiyi zehirledi! Kocaeli'de inanılmaz olay!
Son Haberler
Korkunç kaza! 17 yaşındaki sürücü refüje çarparak hayatını kaybetti!
Korkunç kaza! 17 yaşındaki sürücü refüje çarparak hayatını kaybetti!
5 Mart 2023 Pazar günü hava durumu: Meteoroloji uyardı! Gök gürültülü sağanak yağmur geliyor!
5 Mart 2023 Pazar günü hava durumu: Meteoroloji uyardı! Gök gürültülü sağanak yağmur geliyor!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Hatay'da su yok" iddialarına yanıt verdi!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Hatay'da su yok" iddialarına yanıt verdi!
Tezkan isminin anlamı nedir, Tezkan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Tezkan isminin anlamı nedir, Tezkan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Trafik Polisinin Heimlich manevrası hayat kurtardı!
Trafik Polisinin Heimlich manevrası hayat kurtardı!
Hatay'da deprem sonrası yarılan zeytinlik uzaydan işte böyle görüntülendi!
Hatay'da deprem sonrası yarılan zeytinlik uzaydan işte böyle görüntülendi!
Çok Okunanlar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Hatay'da su yok" iddialarına yanıt verdi!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Hatay'da su yok" iddialarına yanıt verdi!
Gazeteci Mine Özbek kimdir, nerelidir, ne mezunudur, mesleği ve kariyeri nedir? Mine Özbek'in biyografisi
Gazeteci Mine Özbek kimdir, nerelidir, ne mezunudur, mesleği ve kariyeri nedir? Mine Özbek'in biyografisi
Prof. Dr. Ülkü Doğanay kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Ülkü Doğanay'ın biyografisi
Prof. Dr. Ülkü Doğanay kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Ülkü Doğanay'ın biyografisi
KRT sunucusu Semra Topçu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Semra Topçu'nun biyografisi
KRT sunucusu Semra Topçu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Semra Topçu'nun biyografisi
Kuraklık Bodrum'u vurdu su krizi kapıda
Kuraklık Bodrum'u vurdu su krizi kapıda
Trabzon'dan heyelandan kaçtılar, Hatay'da depreme yakalandılar
Trabzon'dan heyelandan kaçtılar, Hatay'da depreme yakalandılar
Yorumlananlar
CHP, kendi kendini yalanladı! CHP'li Belediye Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun ipliğini pazara çıkardı!
CHP, kendi kendini yalanladı! CHP'li Belediye Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun ipliğini pazara çıkardı!
6'lı masa çatırdadı: CHP'lilerin paylaşımları İYİ Partili ismi kızdırdı! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür
6'lı masa çatırdadı: CHP'lilerin paylaşımları İYİ Partili ismi kızdırdı! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür
AK Parti'de milletvekili adayı hazırlığı! Üç dönem kuralı rafa kalktı!
AK Parti'de milletvekili adayı hazırlığı! Üç dönem kuralı rafa kalktı!
Ertem Şener, ülkesine dönen Suriyelileri yerden yere vurdu: "Çıkın gidin, defolun gidin, nankörsünüz, ahlaksızsınız"
Ertem Şener, ülkesine dönen Suriyelileri yerden yere vurdu: "Çıkın gidin, defolun gidin, nankörsünüz, ahlaksızsınız"