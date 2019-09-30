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  3. Korkunç kaza! 8 aylık bebeğin kafasına pencere düştü

Korkunç kaza! 8 aylık bebeğin kafasına pencere düştü

Olay Samsun'da meydana geldi. Bir binanın 4'üncü katından düşen pencere başına isabet eden 8 aylık Muhammet L., yaralandı.

Korkunç kaza! 8 aylık bebeğin kafasına pencere düştü 115

Olay, saat 16.30'da, Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde gerçekleşti.