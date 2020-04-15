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  3. Korkunç kaza! Fransa'da askeri helikopter düştü

Korkunç kaza! Fransa'da askeri helikopter düştü

Fransa'nın güneyindeki Bouilh-Devant semtinde askeri helikopter düştü. Kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Korkunç kaza! Fransa'da askeri helikopter düştü

Yetkililer tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı. 

Açıklamada Bouilh-Devant'ta yerel saatle 16.30 civarında bir askeri helikopterin düştüğü belirtildi.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI

Yetkililerin yaptığı açıklamada meydana gelen kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı ifade edildi. 

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.




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