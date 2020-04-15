Korkunç kaza! Fransa'da askeri helikopter düştü
Fransa'nın güneyindeki Bouilh-Devant semtinde askeri helikopter düştü. Kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Yetkililer tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada Bouilh-Devant'ta yerel saatle 16.30 civarında bir askeri helikopterin düştüğü belirtildi.
2 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI
Yetkililerin yaptığı açıklamada meydana gelen kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
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