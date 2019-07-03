Korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var Aydın Kuyuca'ta otomobille TIR'ın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.

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Hakkı Emir'in sürdüğü 09 JN 910 plakalı araç, Aydın-Denizli kara yolu Gencelli mevkinde kontrolden çıktı ve karşı şeride geçti. Burada Ramazan K.'nın sürdüğü 44 PS 539 plakalı TIR'la çarpışan araç, şarampole devrildi. İhbarın ardından kazanın gerçekleştiği yere itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan Fadime Ana Kılıç (63) ile Fatma Emir (53) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan otomobil sürücüsü ile araçtaki Arda Kurt (10), 112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gözaltına alınan TIR sürücüsü Ramazan K, "Kendi şeridimde giderken refüjden çıkan otomobil takla ata ata bana çarptı. Ne yapacağımı şaşırdım. Zar zor durabildim." dedi.



