Korkunç kaza! Otobüs durağa daldı: Çok sayıda yaralı var
İstanbul'da saat 06.15 sıralarında korkunç bir kaza meydana geldi. Özel halk otobüsü Kartal İDO Otobüs Durağı'na daldı ve bu kazada durakta bekleyen 5 kişi yaralandı. Bu yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.
Bu sabah saatlerinde İstanbul'dan korkunç bir kaza haberi geldi. Kaza saat 06.15 sıralarında Kordonboyu mevkiinde Kartal Sahilyolu'ndaki İDO otobüs durağında meydana geldi. Sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği özel halk otobüsü otobüs durağına daldı.
Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otobüsün altında kalan vatandaşlar olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarılarak ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Çevredeki vatandaşlar ve Kartal itfaiyesi ekipleri birlikte çıkarttı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.
OTOBÜS ŞOFÖRÜ POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
Polis ekipleri otobüs şoförü Memduh P.'yi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Çevredeki vatandaşlar kazanın, şoförün cep telefonla konuştuğu sırada meydana geldiğini iddia ettiler. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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