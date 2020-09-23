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  3. Feci kaza! Otomobil 6 metre yükseklikten aşağı uçtu

Feci kaza! Otomobil 6 metre yükseklikten aşağı uçtu

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak 6 metre yükseklikten aşağı uçtu. Kazada 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Feci kaza! Otomobil 6 metre yükseklikten aşağı uçtu 116

Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 18’inci kilometresinde gerçekleşti.