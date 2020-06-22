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Korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü

Siirt’te meydana gelen trafik kazasında bir otomobil tarlaya uçtu. Araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü 117

Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç tarlaya uçtu.