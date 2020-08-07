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Korkunç kaza! Otomobil su kanalına devrildi

Kaza, Bilecik'te meydana geldi. Seyir halindeki otomobil su kanalına devrildi. Kazada aracın sürücüsü yaralandı.

Korkunç kaza! Otomobil su kanalına devrildi 116

Bilecik'te meydana gelen kazada aracı su kanalına devrilen sürücü yaralandı.