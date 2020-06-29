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  3. Yolcu minibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Yolcu minibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Tokat'ın Erbaa ilçesinde minibüs devrildi. Kazada 16 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yolcu minibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var 1112

Tokat'ın Erbaa ilçesinde minibüsün devrildi. Meydana gelen kazada 16 kişi yaralandı.